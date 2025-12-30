Sarà una vecchietta alta sei metri ad animare il centro di Sennori il 5 gennaio prossimo. Nel giorno della vigilia della Epifania, a partire dalle 16.30, la piazzetta del Centro Culturale si trasformerà in un luogo di festa, gioco e meraviglia con il Villaggio della Befana, un appuntamento pensato per bambini, bambine e famiglie.

Un pomeriggio ricco di magia e divertimento, tra incontri speciali e grandi allestimenti con una casa della Befana in formato gigante. Al villaggio aperto a tutti sarà possibile incontrare la vecchina alta sei metri per una posa con foto ricordo, tra caramelle e carbone. All’interno anche maxi decorazioni e scivolone gonfiabili, un angolo delle leccornie con dolciumi, la magica nevicata e l’animazione con trucca bimbi.

Un evento per vivere insieme l’attesa della Befana, un ultima giornata che chiude le festività tra sorrisi, fantasia e spirito di festa con Happy Island, l’associazione che cura gli allestimenti. L’evento organizzato dalla Proloco locale è patrocinato dal Comune di Sennori.

