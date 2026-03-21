Le Fiamme gialle della Compagnia di Porto Torres, col supporto dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari, hanno tratto in arresto una cittadina spagnola trentanovenne, trovata in possesso di 368 grammi di metanfetamina.

I finanzieri hanno fermato la donna dopo lo sbarco da una nave proveniente da Barcellona, durante un’ispezione, condotta con un cane anti-droga, sulla navetta in partenza verso la stazione dei bus.

Durante la perquisizione la 39enne è stata invitata ad aprire un involucro chiuso con del nastro adesivo e, all’interno, sono stati trovati cristalli di colore biancastro, che le successive analisi hanno chiarito essere “Shaboo”, ovvero metanfetamina purissima fino a 10 volte più potente della cocaina.

La sostanza stupefacente è stata quindi sottoposta a sequestro e la cittadina spagnola è stata tratta in arresto in flagranza di delitto e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria sassarese che ne ha disposto il trasferimento nel carcere di Bancali, con l’accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanza stupefacente.

Si tratta del più grosso sequestro mai effettuato nel Nord della Sardegna di questo tipo di droga, solitamente importata dal sud-est asiatico e che genera effetti ancora più devastanti sui consumatori.

(Unioneonline)

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