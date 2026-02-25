Si è concluso con l'atterraggio a Torino il trasporto sanitario d'urgenza di un bimbo in imminente pericolo di vita e bisognoso di essere trasferito da Alghero all'Ospedale Maria Vittoria della città piemontese.

L'attivazione del volo salvavita è avvenuta su richiesta della Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell'Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31esimo Stormo di Ciampino, uno dei reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie, dopo aver imbarcato il piccolo paziente proveniente dall'U.O. di Neonatologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, insieme alla mamma del piccolo e ad un'equipe medica, il Gulfstream G650 è decollato dall'aeroporto di Alghero.

Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Torino, un'ambulanza ha provveduto al successivo trasporto del bimbo verso la struttura ospedaliera torinese per il ricovero.

