Sono terminati i lavori di ristrutturazione dell’imponente Castello di Burgos. Venerdì 27 febbraio alle 10.30 la visita guidata al monumento per conoscere il nuovo volto del castello. Si tratta del primo dei cantieri gestiti dagli uffici del Ministero della Cultura in Sardegna, e finanziato con fondi Pnrr, che viene portato a compimento.

Il Castello di Burgos rappresenta una risorsa importante, sia sotto l'aspetto storico, ambientale e turistico. Pertanto, fra gli obbiettivi dell’amministrazione, vi è quello di un processo di valorizzazione e di tutela, in modo da renderlo sempre più accogliente, accessibile e vivibile per i cittadini, e più attrattivo per i tanti visitatori. La presentazione degli interventi sarà curata dall'architetta Eleonora Fiorentino, responsabile del progetto.

Saranno presenti il sindaco di Burgos Leonardo Tilocca, il vicesindaco Salvatore Sechi, il referente di zona per la Soprintendenza di Sassari e Nuoro architetto Sergio Cappai, il direttore lavori e coordinatore della sicurezza arch. Sebastiano Gaias, il progettista arch. Bruno Billeci e l’impresa esecutrice Fabrizio Loi.

