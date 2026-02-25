Ritorna la musica di qualità nella basilica di San Gavino a Porto Torres. L’associazione musicale Invoce presenta la prima edizione di "InCanto – Voci e Archi sotto le Stelle” una rassegna di musica ideata dalla corale omonima, in programma sabato 28 febbraio alle 19.30 nella splendida chiesa millenaria. Un progetto che unisce l’energia del pop-rock alla raffinatezza del suono corale e degli archi.

Un mix di note suggestive con un connubio di strumenti classici e brani rock con arrangiamenti in chiave moderna. Lo spettacolo, in collaborazione con il quartetto d’archi Progetto enarmonia, propone una selezione di grandi successi internazionali – dai Toto agli Imagine Dragons, fino ai Beatles – reinterpretati in una veste elegante e sorprendente.

Gli arrangiamenti per coro e quartetto d’archi, firmati dal maestro Luca Sirigu, trasformano questi brani iconici in nuove esperienze d’ascolto, dove i grandi successi pop-rock “mettono l’abito da sera”. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. L’evento è patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Città Metropolitana di Sassari.

