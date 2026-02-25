Disagi nei comuni di Usini e Uri a seguito della rottura della condotta idrica adduttrice, avvenuta nella notte. Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono al lavoro per procedere con le operazioni di riparazione. Durante i lavori, in corso dalle 7 di questa mattina sul ramo Usini-Uri, si sono verificati cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione in entrambi i Comuni interessati.

A Usini è stato predisposto il servizio di approvvigionamento con autobotte al campo sportivo, inoltre è stato aperto il parco Lavatoio Su Trogliu, con disponibilità della fonte di Fontana Ozzanu. Diverse zone del paese sono rimaste senz'acqua. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.

Sarà cura dei tecnici contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

© Riproduzione riservata