Rapinatore arrestato a Sassari lo scorso 23 febbraio. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un furto in un negozio di abbigliamento del centro cittadino.

L'uomo, che aveva sottratto dei pantaloni, bloccato alle casse, si era divincolato aggredendo i commessi e dandosi alla fuga. I militari dell'Arma, raccolta la descrizione della persona, l'avevano rintracciato vicino alla stazione ferroviaria arrestandolo.

La refurtiva, nascosta nello zaino dell'indagato, è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari nell'udienza di convalida che ha avuto luogo ieri.

