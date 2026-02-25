Due ore e mezzo di ritardo per la nave Moby Tommy a causa della fitta nebbia che, questa mattina, ha reso necessarie le manovre prudenti del traghetto della compagnia Tirrenia, in ingresso nello scalo marittimo turritano. L’arrivo a Porto Torres era previsto alle 7.30, ma nella banchina del molo di Ponente ha gettato l’atracco è avvenuto alle 10 per scarsa visibilità e la presenza di nebbia che ha complicato le operazioni di ormeggio. La nave ha suonato la sirena per oltre un'ora, un segnale acustico che ha risuonato nella città, sostando in rada in attesa di essere scortata da un primo rimorchiatore e da una seconda unità per garantire in sicurezza l’ingresso in porto. La nebbia, riducendo drasticamente la visibilità, impedisce ai comandanti e al pilota del porto di manovrare le navi in sicurezza, obbligandole spesso a sostare in rada. La nave procedeva a passo d'uomo, poiché la visibilità inferiore a poche decine di metri rende impossibile identificare ostacoli o altre imbarcazione. Il ritardo accumulato ha influito sulle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri.

