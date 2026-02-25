Le isole intelligenti 4.0 portano i primi risultati positivi al Comune di Uri. Nei giorni scorsi è iniziato il posizionamento delle ecoisole nei 9 Comuni del Coros aderenti all’appalto Raccolta Rifiuti. Le attività sono state avviate anche nel territorio comunale di Uri, dove sono stati raggiunti risultati rilevanti, arrivando a tassi di raccolta differenziata molto vicini al 90 per cento. Il progetto delle Ecoisole, sviluppato dall’Unione dei Comuni del Coros, è stato finanziato con 6 milioni di euro a valere su fondi Pnrr Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica". Gli obiettivi dell'intervento sono diretti a migliorare la raccolta differenziata; ridurre i rifiuti indifferenziati e aumentare la loro valorizzazione.

Per il secondo semestre 2026 è previsto l’avvio della fase sperimentale solo dopo aver concluso le campagna informativa sull’utilizzo. Le ecoisole saranno posizionate a Uri in aree facilmente accessibili come previsto nello studio di fattibilità presentato in Consiglio comunale all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’avviso pubblico, ma comunque modificabili prima della fase di avvio. Eventuali segnalazioni agli uffici competenti potranno agevolare le fasi di dislocazione e sistemazione definitiva dei dispositivi. A breve partirà inoltre la campagna di informazione per l'utilizzo delle stesse, proseguendo il percorso avviato che vede come obiettivo una crescente cultura ecologica e sostenibile a tutela dell’ambiente.

