13 anni di reclusione per violenza sessuale su minore. Questa la sentenza, emessa oggi in tribunale a Sassari, contro un 44enne accusato di aver abusato del figlio della compagna, dal 2016 al 2020, in un comune del sassarese quando il bambino non aveva neppure dieci anni.

Il collegio, presieduto da Giancosimo Mura, a latere Monia Adami e Sara Pelicci, ha disposto la stessa pena sollecitata, sempre oggi in discussione, dalla pm Maria Paola Asara.

La sostituta procuratrice ha ripercorso il quadro delle accuse e le rivelazioni fatte dal bambino stesso quando, in seconda media, racconta quanto ha subito. La sua versione, ascoltata in incidente probatorio, viene ritenuta credibile, e svela un contesto familiare critico in cui la coppia avrebbe anche assunto cocaina. Ma quel che è peggio, nonostante le parole del figlio sulle violenze, la madre non interviene. Donna che, tra l’altro, è stata già condannata per la vicenda in primo e secondo grado di giudizio. Il bambino però parla con il padre biologico e altri familiari e parte così la denuncia, quindi il processo che porta alle conclusioni raggiunte oggi per l’imputato, difeso dall’avvocato Carlo Pinna Parpaglia.

Il collegio ha anche riconosciuto una provvisionale di 40mila euro per la parte offesa.

A rappresentare la parte civile l’avvocato Dionigi Porcu mentre la legale Tina Lunesu ha discusso nell’udienza odierna.

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