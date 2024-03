Tre anni e sei mesi. Questa la condanna, inflitta ieri in tribunale a Sassari, contro un 55enne per violenza sessuale su minore. A pronunciare la sentenza il gup Gian Paolo Piana per una vicenda che sarebbe avvenuta nel 2022 in città.

Secondo l’imputazione, l’uomo avrebbe palpeggiato con insistenza il pube e il seno di una 15enne nonostante questa rifiutasse l’approccio. L’accusato avrebbe poi spinto la mano anche dentro le mutandine, versione riferita in sede di incidente probatorio dall’adolescente che, tra l’altro, aveva subito raccontato quanto successo ai genitori.

Il 55enne sassarese, per cui la pm Elena Succu aveva chiesto sei anni, ha però sempre negato le accuse dichiarandosi innocente. Ad assistere le parti civili è stata l’avvocata Patrizia Marcori mentre la difesa dell’uomo era affidata al legale Agostinangelo Marras.

