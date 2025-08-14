Il lutto
14 agosto 2025 alle 15:00
Sassari, Faradda segnata da due luttiLa processione verrà compiuta a passo e senza tamburo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Faradda segnata da due lutti a Sassari. Il gremio dei Contadini ha subito la morte, ieri, di Franco Sanna, ex portatore di candeliere e figlio di Baingio, esponente storico dell’associazione. Ma anche i Piccapietre hanno perso Pietro Garau, padre di Gianpiero, tamburino del gremio. In segno di rispetto la processione verrà compiuta a passo e senza tamburo.
© Riproduzione riservata