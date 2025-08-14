Sassari, iniziati i festeggiamenti della FaraddaSi è conclusa la vestizione della bandiera del Gremio dei Massai, in serata la Discesa dei Candelieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Con la Vestizione della Bandiera del Gremio dei Massai, stamattina a Sassari, sono iniziati i festeggiamenti della Faradda 2025. Palazzo di Città ha fatto da cornice al momento alla presenza del sindaco Giuseppe Mascia, della giunta, e degli esponenti del Gremio.
Al termine della Vestizione la Bandiera è stata esposta dal balcone del Palazzo dando così inizio ai balli dei Candelieri da parte dei 13 gremi tutti disposti all’interno del centro storico. Nel corso della mattinata il primo cittadino, accompagnato dall’esecutivo, si soffermerà nelle sedi delle varie associazioni consegnando dei regali.
L’inizio della Discesa dei Candelieri è previsto per questa sera alle 18.