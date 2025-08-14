Stintino Wine festival, alla scoperta del vino nelle cantine Pozzo San NicolaNon una semplice serie di assaggi, ma un percorso alla ricerca del sapore, del quid che fa la differenza
Al via la seconda edizione di Stintino wine festival, la grande manifestazione dedicata a vino e cantine del territorio - 9 quelle coinvolte - è pronta a scrivere una nuova pagina di racconto e scoperta e riscoperta della tradizione e produzione vitivinicola, due serate (22 e 23 agosto, “Alle Cantine” di Pozzo San Nicola,strada provinciale 34) che fra degustazioni, talk dedicati musica, convivialità e divertimento celebreranno il vino in tutte le sue declinazioni.
Saranno dunque 9 le cantine presenti con i loro prodotti: Cherchi, Tenute Shardana, Tenute Delogu, Vini Tramonti, Tenute Rossini, Tenute Pische, Confraternita del Moscato, Ledà e ovviamente Tenute Stinino padrone di casa.
L’edizione 2025 è il secondo capitolo di una storia di gusto, profumi, lavoro e dedizione che l’anno scorso - sempre con le tenute Stintino “Alle Cantine” a fare da sfondo-, ha offerto a centinaia e centinaia di appassionati e visitatori e addetti ai lavori e giornalisti di settore la possibilità di vivere un vero e proprio viaggio alla scoperta del vino. Non una semplice serie di assaggi, ma un percorso alla ricerca del sapore, del quid che fa la differenza e fa scegliere di riempire un calice e sorseggiarlo al tramonto in uno degli scorci più intriganti di Sardegna.
L’evento è patrocinato dal Comune di Stintino. Il vino - accompagnato dalle eccellenze gastronomiche che renderanno ancora più intensa e suggestiva l’esperienza - è il grande protagonista, primo attore sulla scena di una festa che varia sul tema e regala come detto preziosa convivialità da vivere con l’immancabile “starter kit” disponibile all’ingresso dell’area dedicata (sacchetto e calice) e momenti di divertimento, suddivisi in due serate. Venerdì 22 agosto si comincia alle ore 18 con il winetalks, momento di incontro confronto e dibattito utile per conoscere, conoscersi e interagire approfondendo le tematiche legate alla produzione, all’accostamento vino-cibo, alle dinamiche commerciali e allo stato dell’arte che attualmente governa il settore sull’Isola, sulla penisola e nel mercato globale.
A seguire il dj set anni novanta Mado (ore 19 e poi ancora a chiudere la serata a partire dalle 23.30), il progetto acustico Small Feet Trio (h 20) e “883 experience”, official tribute band degli 883 dedicata al gruppo che ha cambiato la storia della musica italiana e che recentemente è diventato una serie TV cult. Sabato 23 agosto sarà ancora winetalks (ore 18), quindi musica con Music Start (ore 19), la cionfra l’allegria e il sentimento del gruppo folk sassarese Zeppara (ore 20), il rock n’ roll from Sardinia degli Shakin’ Apes (h 21.30), la stand-up comedy affidata all’ironia di Luca Tramatzu (ore 23.30) e per chiudere in bellezza il dj set Efvs.