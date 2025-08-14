Luigi Fedeli, cavaliere osilese, con il suo cavallo Dawn Treader si è aggiudicato la trentesima edizione della Corsa all’anello, la giostra equestre che si è svolta a Osilo martedì 12 agosto. Sul podio, rispettivamente al secondo, al terzo e al quarto posto, sono saliti poi Marco Pittui di Codrongianos con Ziu Brinca, Marco Cidda, anche lui osilese, con Klimt Fondation e Mirko Manca di Nulvi con Adone Demontentosu. In via Roma, da trent'anni, i sogni possono galoppare e possono volare. La testimonianza è data dal successo della manifestazione. I riconoscimenti speciali sono andati a Pietro Migheli, autore del miglior tempo nel centrare l'anello, che ha ricevuto la maschera della Sartiglia di Oristano, al più giovane partecipante locale, Gabriel Nieddu, a cui è stata consegnata l'Alka di Signo (Croazia), mentre Wilmi Santirosi di Narni (TR), visto il suo debutto in Sardegna, lascerà l'isola con lo spadino della giostra osilese. All’evento hanno partecipato il sindaco del Comune di Osilo Giovanni Ligios, con l'assessora al Turismo del Comune di Osilo Patrizia Puggioni e l’assessore all'Agricoltura della Regione Autonoma della Sardegna, Gian Franco Satta. «Le emozioni vissute non si dimenticano. Ringraziamo pertanto i cavalieri, le amazzoni, i cavalli, gli ospiti, tutti i presenti e quanti, a vario titolo e in vario modo, hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, confermando il suo respiro sempre più internazionale», commentano con entusiasmo il primo cittadino Giovanni Ligios e l'assessora Puggioni.

