Schiamazzi e comportamenti molesti in uno dei locali della città di Alghero, finito sotto accusa per aver creato continuamente disturbo ai residenti e pertanto chiuso al pubblico. Il commissariato locale della Polizia ha immediatamente disposto la sospensione della licenza nei confronti di un esercizio pubblico situato nel centro cittadino di Alghero.

Il provvedimento è stato adottato dal Questore della Provincia di Sassari a seguito dei diversi interventi di Polizia nel locale, per ripetuti episodi di rumori, disturbo alla quiete pubblica e comportamenti molesti da parte degli avventori. I residenti della zona, esasperati dalle numerose notti trascorse con musica ad alto volume, schiamazzi e situazioni di degrado e di sporcizia, avevano presentato un esposto alla Polizia chiedendo un intervento risolutivo.

L’attività di controllo e verifica ha permesso di accertare le diverse irregolarità, tra serate senza regole e rumori molesti, situazioni che hanno fatto scattare le sanzioni e gli ammonimenti, fino alla chiusura dell’esercizio pubblico.

