Gianluca Mureddu, 40 anni, originario di La Maddalena, già commissario straordinario, è stato nominato presidente del Parco nazionale dell'Asinara. La nomina, ormai ufficiale, è avvenuta tramite decreto firmato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin.

Laureato in Scienze biologiche molecolari, Mureddu è stato consigliere del direttivo del Parco nazionale di La Maddalena, un ruolo che gli ha permesso di intraprendere rapporti con l’Ente Parco Asinara e con il direttore Vittorio Gazale. A sei mesi dall'incarico di commissario arriva la conferma che lo vedrà alla guida di Ente da dieci anni senza un presidente e con la prospettiva che si definisca una governance che possa dare gambe ad una serie di azioni e progetti di sviluppo all'isola dell'Asinara.

Mureddu, in stretta collaborazione con il direttore Vittorio Gazale, al momento del suo insediamento aveva affrontato una serie di questioni delicate e ferme al palo da troppo tempo, proprio per la mancanza della figura di un rappresentante legale, necessaria a firmare gli atti improrogabili, come il bilancio di previsione già redatto dagli uffici amministrativi dell’Ente e i disciplinari per il rilascio delle concessioni.

