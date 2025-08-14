È ufficiale: Gianluca Mureddu è il nuovo presidente del Parco dell’AsinaraQuarantenne, originario di La Maddalena, in un posto vacante da 10 anni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Gianluca Mureddu, 40 anni, originario di La Maddalena, già commissario straordinario, è stato nominato presidente del Parco nazionale dell'Asinara. La nomina, ormai ufficiale, è avvenuta tramite decreto firmato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin.
Laureato in Scienze biologiche molecolari, Mureddu è stato consigliere del direttivo del Parco nazionale di La Maddalena, un ruolo che gli ha permesso di intraprendere rapporti con l’Ente Parco Asinara e con il direttore Vittorio Gazale. A sei mesi dall'incarico di commissario arriva la conferma che lo vedrà alla guida di Ente da dieci anni senza un presidente e con la prospettiva che si definisca una governance che possa dare gambe ad una serie di azioni e progetti di sviluppo all'isola dell'Asinara.
Mureddu, in stretta collaborazione con il direttore Vittorio Gazale, al momento del suo insediamento aveva affrontato una serie di questioni delicate e ferme al palo da troppo tempo, proprio per la mancanza della figura di un rappresentante legale, necessaria a firmare gli atti improrogabili, come il bilancio di previsione già redatto dagli uffici amministrativi dell’Ente e i disciplinari per il rilascio delle concessioni.