Sassari, proseguono i lavori per la nuova condotta in via LenciIl finanziamento grazie ai fondi del Pnrr
Iniziati nei giorni scorsi in via Carlo Lenci, nel quartiere di Li Punti a Sassari, i lavori per la posa della nuova condotta idrica. Un’opera fondamentale perché la condotta alimenta gran parte del quartiere.
A finanziare l’iniziativa i fondi del Pnrr, ottenuti da Abbanoa con l’appalto relativo a “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 comuni della Sardegna”: 42 milioni di euro nel complesso, di cui 6,6 milioni di euro riservati a Sassari per la sostituzione integrale di oltre 7 km di condotte.