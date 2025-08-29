Iniziati nei giorni scorsi in via Carlo Lenci, nel quartiere di Li Punti a Sassari, i lavori per la posa della nuova condotta idrica. Un’opera fondamentale perché la condotta alimenta gran parte del quartiere.

A finanziare l’iniziativa i fondi del Pnrr, ottenuti da Abbanoa con l’appalto relativo a “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 comuni della Sardegna”: 42 milioni di euro nel complesso, di cui 6,6 milioni di euro riservati a Sassari per la sostituzione integrale di oltre 7 km di condotte.

© Riproduzione riservata