Arrestato a Sassari dalla polizia di Stato un 49enne tunisino destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, per violazione del divieto di reingresso.

La persona, ospite del Centro di accoglienza Pagi Hotel, si è presentato nei giorni scorsi in Questura, all'Ufficio Immigrazione, per formalizzare domanda di asilo politico. Consultando le banche dati e la lettura dei provvedimenti a carico dell'uomo, è emerso il divieto di reingresso in Italia per 10 anni. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria ma nei confronti dell’uomo non sono state applicate misure cautelari.

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