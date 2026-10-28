Centinaia di bambini oggi a Sassari per la “Giornata dello Sport e della Legalità” in piazza San Donato. L’iniziativa, promossa dalla polizia locale, è in corso dalle 9 di stamattina e ha visto l’intervento del sindaco Giuseppe Mascia, della dirigente della scuola di San Donato Patrizia Mercuri e del comandante della polizia locale Gianni Serra. Diversi gli stand allestiti per l’occasione, dall’educazione ambientale a quella stradale fino alle aree sportive, con canestri e porte di calcio, e il percorso atletico preparato dall’associazione “I guerrieri del Pavone”. Ma anche lo spazio per i giocattoli, oltre 300 venuti dal Centro del riuso del Comune. “Per dare una seconda vita agli oggetti recuperati e ai giocattoli donati dalle famiglie - spiegano i promotori- promuovendo il riutilizzo e la solidarietà”. La manifestazione, coordinata dal tenente Michele Cuguru, dall’agente scelto Monia Magliona e dall’agente Raimondo Rizzu, si è svolta nello slargo riqualificato dai recenti lavori e dove, di recente, ha preso vita la piazza della Legalità dedicata a Giulia Cecchettin. Immancabili mascotte i cani Thor e Ares della Unità Cinofila del Comando di via Carlo Felice, animali antidroga e anche in grado di individuare le banconote nascoste. Le attività andranno avanti per il resto della giornata, indirizzate pure ai più grandi, e sono tese a veicolare lo sport come strumento di educazione e aggregazione, in grado di promuovere il rispetto delle regole, la collaborazione, l’inclusione e il senso di appartenenza alla comunità.

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