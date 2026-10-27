In arrivo la detassazione delle tredicesime per i redditi bassi: secondo quanto riferiscono fonti di maggioranza, all'esito dell'ultimo vertice la misura sarebbe tra quelle che troveranno posto in manovra.

Si starebbe ancora valutando, oltre al tetto al reddito, anche l'aliquota che potrebbe attestarsi al 15% o al 10%. 

(Unioneonline)

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