fisco
27 ottobre 2026 alle 16:09
Tredicesima, più soldi in busta paga per chi guadagna menoLa misura potrebbe entrare nella prossima manovra: allo studio un’aliquota agevolata al 10% o al 15%.
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In arrivo la detassazione delle tredicesime per i redditi bassi: secondo quanto riferiscono fonti di maggioranza, all'esito dell'ultimo vertice la misura sarebbe tra quelle che troveranno posto in manovra.
Si starebbe ancora valutando, oltre al tetto al reddito, anche l'aliquota che potrebbe attestarsi al 15% o al 10%.
(Unioneonline)
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