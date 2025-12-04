Un uomo è stato arrestato ieri per truffa aggravata a Sassari dagli agenti della squadra Mobile della Questura: è accusato, in concorso con persone ancora ignote, di aver raggirato un anziano sassarese.

La vittima si era rivolta alla polizia perché contattato telefonicamente da un numero sconosciuto era stato convinta, in modo fraudolento, a investire i propri risparmi in operazioni di trading online.

Nell'ultima chiamata la “voce” gli aveva richiesto il pagamento di un ulteriore somma per lo sblocco dei ricavi degli investimenti precedenti.

All'anziano erano state sottratte nel tempo cifre di varia entità per un totale di circa 200.000 euro. Tutte le operazioni di trasferimento di denaro si sono svolte con bonifici su conti esteri e trasferimenti su carte prepagate. La parte offesa non era più in grado di rispondere alle richieste attraverso le banche, e allora ha concordato la consegna di un’ultima tranche di 15.000 euro in contanti, lì a Sassari.

Ma all'appuntamento si sono presentati anche gli agenti e, quando l'indagato, giunto nella mattinata con un volo aereo da Milano, ha preso la busta con il denaro all'anziano, sono intervenuti traendolo in arresto.

Il giovane si trova adesso nel carcere di Bancali.

© Riproduzione riservata