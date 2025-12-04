Sassari, spruzzò spray al peperoncino contro l’ex compagno: assoltaI fatti risalgono al 2021: la donna si trovava nello studio del proprio avvocato per un incontro riguardante una casa all’asta
Una donna di 59 anni è stata assolta ieri dal tribunale di Sassari dal processo per eccesso colposo di legittima difesa e tentate lesioni dopo aver spruzzato uno spray al peperoncino contro l’ex compagno.
I fatti risalgono al 2021: la donna si trovava nello studio del proprio avvocato per un incontro riguardante una casa all’asta. Lì si presentò anche l’ex compagno, 60enne, nonostante fosse sottoposto a una misura di divieto di avvicinamento a 100 metri dalla donna. All’incontro era presente anche il figlio della coppia.
Secondo quanto ricostruito, la 59enne, forse presa dal panico, azionò lo spray contro l’uomo, che però non riportò lesioni grazie alla distanza e alla mascherina indossata. L’episodio aveva dato il via al processo.
La pubblica accusa, rappresentata dalla pm Ilaria Achenza, aveva chiesto una condanna a due mesi, mentre la parte civile, assistita dall’avvocato Guido Rimini, aveva prodotto le proprie conclusioni. Il difensore della donna, l’avvocato Stefano Porcu, aveva sostenuto che la sua assistita aveva agito per legittima difesa, vista la misura di divieto di avvicinamento a carico dell’uomo.
La giudice Marta Guadalupi ha disposto l’assoluzione della donna, stabilendo che “il fatto non sussiste”, chiudendo così il procedimento.