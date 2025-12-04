Riprende la raccolta della plastica: cessata l’emergenza nei comuni del MeiloguA comunicarlo è la società che gestisce il servizio di igiene urbana
Fine della emergenza plastica con la ripresa della raccolta che resta invariata nei comuni di Bonorva, Semestene e Pozzomaggiore. A comunicarlo è la Ciclat srl, la società che gestisce il servizio di igiene urbana nei tre paesi interessati, a seguito dell’autorizzazione ottenuta per consentire l’apertura di un nuovo stabilimento dove poter conferire la plastica.
Nei paesi dei Meilogu, dove sono stati adottati dei correttivi nel servizio di raccolta, con un sistema di conferimento separato dei materiali, potrebbe arrivare a breve la soluzione definitiva. Proseguono inoltre i lavori di trivellazione per la realizzazione del pozzo di emergenza nella località Punga, nel comune di Bonorva.
«Interventi che hanno dato ottimi risultati con l'individuazione di un'eccellente vena d'acqua con una portata di diversi litri al secondo», spiega il sindaco Massimo D’Agostino «acqua che, dopo le analisi e i lavori di rito, verrà riversata nella vicinissima stazione di pompaggio ed inviata nel deposito cittadino. Questo aiuterà ad implementare le nostre riserve e, - prosegue il primo cittadino - speriamo insieme alle prossime piogge, alleviare la carenza idrica e, quindi, le restrizioni».
L’amministrazione comunale sta valutando l'opportunità di realizzare ulteriori nuovi pozzi per acquisire maggiore autonomia in caso di necessità. Le restrizioni avviate ad ottobre hanno messo a dura prova la comunità, specie per le persone in difficoltà.