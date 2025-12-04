Presentato a Palazzo Ducale il ricco cartellone natalizio di Sassari, alla presenza del sindaco Giuseppe Mascia, dell’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni, dell’assessore alle Attività Produttive Lello Panu, dei rappresentanti della struttura comunale e degli organizzatori degli eventi.

Il programma di “Destinazione Natale”, iniziato il 1° dicembre e in programma fino al 6 gennaio, punta a trasformare la città in una meta turistica attraverso la cultura e l’arte, in continuità con le iniziative che animano Sassari durante tutto l’anno.

Sono 145 le iniziative distinte, con una media di sei eventi al giorno, raddoppiati nei giorni precedenti il 25 dicembre. “L’anno scorso abbiamo fatto bene – dichiara il sindaco Mascia – ma dobbiamo migliorare. Quanto stiamo facendo ora rappresenta la soglia minima di lavoro per questa città”.

Tra le iniziative spiccano 40 appuntamenti musicali, raccontati dall’assessora Puggioni, con il culmine rappresentato dal concerto di Capodanno di Max Pezzali in piazzale Segni, accompagnato da esibizioni di lirica, jazz, pop, gospel e altri generi. Sono inoltre previsti 30 eventi teatrali, 20 di danza e 9 progetti espositivi artistici.

Le manifestazioni si svolgeranno in 30 location, dai mercatini e giostre al Villaggio di Babbo Natale, con eventi nel centro storico – piazza Fiume, piazza Italia, Castello, Cineteatro Astra, Padiglione Tavolara, Biblioteca – e anche in periferia, a Latte Dolce, Li Punti e Monte Rosello, tra gli altri.

Settantà sono i soggetti organizzatori coinvolti, mentre il sostegno finanziario della Regione è rilevante, con un milione di euro destinato al Capodanno. “Le strutture ricettive – informa Panu parlando del concertone – sono già piene”.

“Abbiamo fatto un grosso investimento – conclude Puggioni – e ci auguriamo che la città, e non solo, risponda con entusiasmo”.





