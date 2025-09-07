l’incidente
07 settembre 2025 alle 12:36
Sassari, tenta di evitare un’auto e si cappotta davanti al tribunaleA bordo c’era una coppia, marito e moglie: l’uomo è stato soccorso dal 118
Auto cappottata in pieno centro a Sassari. L'incidente è avvenuto dopo le 11.30 all'incrocio tra via Mazzini e via Roma. Secondo una prima ricostruzione la Logan che saliva dalla prima strada, avrebbe tentato di evitare una smart che saliva per via Roma finendo con il ribaltarsi. Nella Logan marito e moglie, e il primo è stato portato via in ambulanza. Sul posto la polizia locale.
