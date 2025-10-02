Tenta di adescare una bambina di 9 anni e finisce a giudizio. Si è aperto oggi in tribunale a Sassari, davanti al giudice Antonio Spanu, il processo a carico di un 52enne laziale, accusato proprio di adescamento di minorenni.

Secondo le accuse l'uomo avrebbe contattato la minore attraverso l'app Snapchat e un'utenza telefonica intestata a suo nome. Nei messaggi l'imputato avrebbe scritto alla piccola per farle dei complimenti, chiedendole l'età, come fosse vestita e se si trovasse a letto.

L'obiettivo, a parere dell'accusa, sarebbe stato quello di acquisire materiale pedopornografico. A difendere l'accusato il legale Roberto Baldi del Foro di Roma mentre la famiglia sassarese della minore si è costituita parte civile con l'avvocato Gian Franco Oppes. Il giudice ha rinviato a gennaio per la prossima udienza.



