Tuffo di Capodanno da record a Balai: 211 iscritti e l'omaggio a Michele SantonaSi inizia con il ricordo del fotografo naturalista scomparso lo scorso ottobre. Ai nastri di partenza anche il “veterano” Salvatore Delogu, 91 anni
«Ciao Michele, vola più in alto che puoi». La 21esima edizione del “Tuffo di Capodanno”, nelle azzurre acque del mare del Golfo dell’Asinara, comincerà con un omaggio a Michele Santona, il tanto amato fotografo naturalista scomparso nell’ottobre scorso. L’evento più goliardico della città di Porto Torres registra numeri da record, ben 211 iscritti, un risultato destinato a crescere nelle prossime ore sino alla chiusura delle adesioni online alle 7 e, direttamente nell’arenile, dalle 10.30, domani 1° gennaio.
L’appuntamento per i tanti coraggiosi è nella suggestiva spiaggia di Balai, per indossare la divisa dell’occasione, costume e maglietta, questa volta azzurra e con l’immagine sorridente di Babbo Natale. Un balletto di riscaldamento prima del conto alla rovescia, a mezzogiorno in punto tutti in acqua per godere della sfida, gelida ma beneaugurale per salutare il 2026 con allegria e condivisione, una festa a cui partecipa un pubblico numeroso. Ai nastri di partenza anche il veterano Salvatore Delogu, l’ex agricoltore che compirà 91 anni il prossimo 25 gennaio, e il compagno di avventura, l’ex macellaio Piero Tanca, 88 anni, e da venti in prima fila pronti ad affrontare le temperature gelide e un bagno per allontanare la sfortuna. Il divertimento si unisce alla solidarietà: in questa edizione il ricavato sarà devoluto agli Scout Agesci per l’acquisto di tende da campeggio. L’evento è organizzato dal gruppo I Temerari, coordinato da Lello Cau, con il sostegno di Botteghe Turritane e con il patrocinio del Comune di Porto Torres.