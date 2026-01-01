Tragedia a Bono nella notte di San Silvestro.

Intorno alle 21.30 la squadra dei Vigili del fuoco del posto è intervenuta per un incidente stradale sulla provinciale 84. Per cause da accertare, l'auto con a bordo due giovani di trent'anni è uscita fuori strada ribaltandosi più volte.

Le squadre hanno lavorato a lungo per estrarre uno dei feriti dall'abitacolo che purtroppo è deceduto subito dopo. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e vani sono stati i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118. Il giovane che viaggiava assieme alla vittima è rimasto ferito.

