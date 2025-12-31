Cade in bici sulla strada dissestata e finisce all'ospedale. L'incidente è avvenuto poco prima delle 16 a Porto Torres, lungo viale delle Vigne, all'incrocio con via Monti.

Un uomo di 56 anni, originario del posto, a bordo della sua bicicletta stava procedendo in direzione del centro cittadino, quando è finito su una buca profonda, ha perso l'equilibrio sull'asfalto dissestato cadendo rovinosamente a terra. Due persone, residenti del posto, hanno prestato immediatamente soccorso. L’uomo che, dopo pochi minuti ha ripreso conoscenza, ha riportato contusioni alla spalla e una ferita alla testa. Immediato l’intervento degli operatori sanitari del 118 dell'Avis Porto Torres che, dopo le prime cure, hanno trasportato il 56enne all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Porto Torres per i rilievi e la disciplina della viabilità, una delle strade ad alto rischio di incidenti.

L'asfalto risulta sconnesso a causa dei lavori della fibra che hanno interessato diverse vie della città.

