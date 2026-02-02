Sassari, si costituisce l'uomo che ha sparato a Luca SilanosSarebbe stato Giovanni Maninchedda ad aprire il fuoco con una semiautomatica calibro 9 detenuta in modo illecito
Arrestato l’uomo ritenuto responsabile del tentato omicidio di Luca Silanos, lo scorso 19 gennaio a Sassari a Predda Niedda.
Giovanni Maninchedda, anche accusato di detenzione abusiva di armi da fuoco, è stato condotto in carcere a Bancali come disposto dal gip del tribunale di Sassari. La persona si è presentata stamattina in caserma accompagnata dai legali dopo due settimane di irreperibilità.
La procura della Repubblica aveva appurato che sarebbe stato lui a sparare, con una semiautomatica calibro 9 detenuta in modo illecito, dopo una lite per motivi che devono essere ancora accertati.
L’arma, che aveva la matricola abrasa, è stata recuperata oggi dai militari dell’Arma insieme a 7 cartucce, anche grazie alle indicazioni date dall’indagato. Silanos, colpito al femore, aveva dovuto subire un’operazione chirurgica.