Arrestato l’uomo ritenuto responsabile del tentato omicidio di Luca Silanos, lo scorso 19 gennaio a Sassari a Predda Niedda.

Giovanni Maninchedda, anche accusato di detenzione abusiva di armi da fuoco, è stato condotto in carcere a Bancali come disposto dal gip del tribunale di Sassari. La persona si è presentata stamattina in caserma accompagnata dai legali dopo due settimane di irreperibilità.

La procura della Repubblica aveva appurato che sarebbe stato lui a sparare, con una semiautomatica calibro 9 detenuta in modo illecito, dopo una lite per motivi che devono essere ancora accertati.

L’arma, che aveva la matricola abrasa, è stata recuperata oggi dai militari dell’Arma insieme a 7 cartucce, anche grazie alle indicazioni date dall’indagato. Silanos, colpito al femore, aveva dovuto subire un’operazione chirurgica.

© Riproduzione riservata