Si chiama “Centri in rete” il progetto del Plus ambito territoriale Sassari, Sorso, Porto Torres e Stintino, che per i prossimi 2 anni sarà gestito dal Consorzio “La Sorgente”, la Cooperativa “La Clessidra” e la Cooperativa EduPé: è stato presentato presso il centro Poliss di Sassari.

Il progetto Centri in rete (Cir) sarà rivolto ai giovani dagli 11 ai 24 anni, con l'obiettivo di creare spazi di vita sociale, culturale e di inclusione, attraverso il coinvolgimento dei/delle giovani, in un’ottica di promozione del benessere e di prevenzione dal disagio.

Saranno aperti quattro centri di aggregazione: a Sassari presso il Centro Poliss in via Baldedda 15, a Sorso presso il Centro per le famiglie in via della Resistenza, a Porto Torres presso la Casa delle Associazioni in via Principe di Piemonte 61, e a Stintino in sede da definire.

I Centri in rete prevedono il supporto allo studio, attività di socializzazione, sportelli “Orientiamoci”, formazione, lavoro e di ascolto psicologico. Inoltre saranno organizzati laboratori di fumettistica per videogiochi, “volare” con i droni, video making, content marketing, grafica e comunicazione, scrittura creativa, street art, fotografia, social media manager e co-progettazione – idee di impresa.

