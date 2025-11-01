No all’allevamento intensivo di suini a Caniga. Un centinaio di manifestanti si è riunito stasera a Sassari, in piazza d’Italia, per contestare l’attività già in corso nello stabilimento della frazione sassarese dove sono stipati circa 1500 maiali.

«Vogliamo che si attivino le istituzioni per bloccare tutto - afferma Roberto Corona della Lav - abbiamo attivato una raccolta firme e faremo il mailing bomb sul sito del Comune». Insieme alla Lav, anche la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, l’Associazione Vegani, l’Oipa, l’Arci e l’Animal Voices United.

Sulla questione della legittimità dell’allevamento si sono già espressi il sindaco, Giuseppe Mascia, e l’assessore alle Attività produttive, Lello Panu, sostenendo che i produttori stanno agendo secondo le regole. Ma gli attivisti hanno molti dubbi.

«Temiamo l’inquinamento - continua Corona insieme alla volontaria Cristina Giovagnoni - delle falde acquifere per effetto delle deiezioni animali». Scorie in cui potrebbero essere contenuti anche i residui degli antibiotici somministrati ai suini per evitare le patologie. La tipologia di allevamento viene poi definita «presidio di sofferenza e morte».

«Per gli animali è l’inferno in terra- sostengono gli attivisti- non vedono il sole ma solo cemento e acciaio, chiusi dentro le gabbie, con la coda tagliata e i denti estratti». Intanto l’evento di oggi non rimarrà isolato e il 9 novembre si potrà di nuovo raccogliere le firme. «Ma faremo anche - riferisce Fatima Fiocca della Lega difesa animale e ambiente - un sit-in pacifico davanti al luogo dove si trovano i maiali».

© Riproduzione riservata