Mostra i genitali davanti a una struttura sportiva frequentata da bambini e viene arrestato.

Oggi la direttissima in tribunale a Sassari contro un 43enne originario della Romania ieri sorpreso a calarsi i pantaloni ed esibire le parti intime.

Notato dalla madre di una minorenne che si dirigeva verso il campo sportivo con la figlia di 10 anni, è stato segnalato agli agenti della questura subito intervenuti. Per l'uomo, che avrebbe dei precedenti per atti osceni in luogo pubblico, la giudice Valentina Nuvoli ha disposto l'obbligo di firma.

A carico del 43enne, difeso dall'avvocata Elisabetta Sotgia, il pm Antonio Piras aveva invece chiesto il divieto di dimora in città.

