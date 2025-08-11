Dopo l’inaugurazione del Parco Caragol del 2 agosto scorso, l’Amministrazione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto avvia un nuovo progetto: un campo polivalente con recinzione, illuminazione, attrezzature sportive, percorsi pedonali, cartellonistica e potenziamento dell’area giochi. Il nuovo impianto, pur non essendo omologato per attività agonistiche, sarà realizzato nel rispetto delle dimensioni regolamentari del Coni.

La Giunta ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione, su proposta dell’assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro, per un importo di 366 mila euro, fondi reperiti su iniziativa del sindaco.“L’area dedicata allo sport diventerà una risorsa per l’intera comunità – sottolinea Cacciotto – offrendo spazi inclusivi e con ricadute positive sul piano sociale. Valorizzare le opportunità per giovani, famiglie e anziani significa contribuire al benessere collettivo”. Ora parte l’iter per l’affidamento della progettazione e, successivamente, dei lavori, che saranno eseguiti senza interrompere la fruizione del parco. Le opere seguiranno criteri di funzionalità, durabilità e sostenibilità, con particolare attenzione ai materiali utilizzati

