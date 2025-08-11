Il Comune di Porto Torres riapre il bando per la riassegnazione di 12 voucher relativi al percorso di formazione e qualificazione per figure specializzate di operatori socio sanitari (O.S.S.), al fine di un rapido inserimento nel mondo del lavoro. L’Ente garantisce un copertura di mille euro per ciascun partecipante.

La domanda potrà essere presentata dai residenti nel Comune di Porto Torres alla data di approvazione dell’avviso, con il requisito di non aver inoltrato istanze nel precedente bando e non aver beneficiato della stessa procedura. Per la partecipazione al corso è necessario il possesso della licenza media e, sulla base delle domande pervenute nei termini e modalità indicate nell'avviso, si osservano i criteri dell’ordine crescente di Isee, dall’importo inferiore a quello superiore. In caso di uguali importi di Isee, verrà data precedenza al beneficiario più giovane di età. I termini di scadenza delle istanze sono stabiliti nella data del 24 agosto. Nel precedente percorso è stata registrata la partecipazione di 25 persone con durata complessiva di mille ore tra lezioni teoriche e pratiche.

