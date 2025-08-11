Cade sulle rocce a Punta Perruledda, nel tratto di costa di Castelsardo, procurandosi diverse ferite. L'incidente è successo nel pomeriggio quando un turista straniero di 49 anni è stato soccorso in mare grazie all'intervento immediato della moto d'acqua del Corpo volontari soccorso marittimo (Csvm) della Protezione civile di Castelsardo.

L'intervento a Punta Perruledda dei volontari del soccorso marittimo della Protezione civile

L'uomo avrebbe perso l'equilibrio mentre camminava sulla scogliera, riportando una frattura multipla alla caviglia e alcune escoriazioni. A dirottare sul posto i soccorsi è stata Guardia costiera di Castelsardo a seguito di segnalazione alla sala operativa.

Il paziente è stato trasferito alla spiaggia della Vela Blu e consegnato agli operatori sanitari del 118 che lo hanno trasferito al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari per ulteriori accertamenti e cure necessarie.

