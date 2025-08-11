Castelsardo, scivola rovinosamente sugli scogli a Punta Perruledda: un ferito in ospedaleÈ stato soccorso in mare, ha riportato una frattura multipla alla caviglia ed escoriazioni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Cade sulle rocce a Punta Perruledda, nel tratto di costa di Castelsardo, procurandosi diverse ferite. L'incidente è successo nel pomeriggio quando un turista straniero di 49 anni è stato soccorso in mare grazie all'intervento immediato della moto d'acqua del Corpo volontari soccorso marittimo (Csvm) della Protezione civile di Castelsardo.
L'uomo avrebbe perso l'equilibrio mentre camminava sulla scogliera, riportando una frattura multipla alla caviglia e alcune escoriazioni. A dirottare sul posto i soccorsi è stata Guardia costiera di Castelsardo a seguito di segnalazione alla sala operativa.
Il paziente è stato trasferito alla spiaggia della Vela Blu e consegnato agli operatori sanitari del 118 che lo hanno trasferito al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari per ulteriori accertamenti e cure necessarie.