È morto il bambino di 4 anni, scappato dai genitori e rimasto al sole nell'auto dei familiari, la scorsa settimana a Olmedo.

Il piccolo Danir, di origine moldava, era stato prima ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari e poi, a bordo di un elicottero, trasferito l’8 agosto al Policlinico Gemelli di Roma dove, purtroppo, ha trovato la morte.

Sulle cause del decesso si dovranno esprimere le indagini dei carabinieri che non danno per certa la causa del colpo di calore. Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta, che ora per competenza passa alla Procura di Roma.

Secondo quanto era stato appurato nel pomeriggio di mercoledì scorso il piccolo, approfittando di un momento di riposo dei genitori, era uscito

di casa e quando papà e mamma si erano accorti della sua assenza lo avevano cercato trovandolo privo di sensi nella loro auto parcheggiata sotto il sole cocente.

