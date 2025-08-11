Sono stati sospesi temporaneamente i lavori di scovolatura e sostituzione di tubo rete idrica nel centro storico di Castelsardo, realizzati dalle squadre di intervento di Abbanoa. Le opere fanno parte del piano di manutenzione Abbanoa ed hanno interessato alcune vie del centro storico, con la posa anche di oltre 70 metri lineari di nuova tubazione Dn 75.

Si è risolto parzialmente il problema della poca pressione delle utenze al centro storico, un disagio lamentato da tempo dai residenti. Le operazioni di manutenzione della rete idrica intervento in corso su altre vie del centro storico collegate fra di loro, riprenderanno nel prossimo autunno, dove è prevista ancora la scovolatura, un’operazione di immissione di un flusso d’acqua ad alta pressione con eliminazione di tutti i residui all’interno delle tubazioni idriche, e la sostituzione di alcune tubazioni. Inoltre è stato installato un sistema di telecontrollo nel serbatoio idrico dello stesso centro storico al fine di verificare i consumi ed evitare la tracimazione dell’acqua.

«Gli interventi di manutenzione ordinaria da parte di Abbanoa è il primo passo verso la manutenzione straordinaria e riqualificazione idrico e fognaria di tutto il centro storico castellanese», ha commentato Christian Speziga, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Castelsardo. Questo a seguito di incontri con il presidente di Abbanoa, Giuseppe Sardu e il direttore Stefano Sebastio. «

Alla base dell’intervento vi è un lavoro di analisi dei tratti delle condotte idriche, il sistema attualedi canale fognarie da parte dell’amministrazione comunale di Castelsardo, del responsabile territoriale di Abbanoa il geometra Simone Pilo e dell’operatore di rete territoriale Costantino Serra», sottolinea l’assessore Speziga.

© Riproduzione riservata