Paura in un’ abitazione del centro di Ossi, in provincia di Sassari, dove le squadre sono intervenute per un incendio nello scantinato adibito a deposito. Il fuoco ha bruciato il materiale contenuto all’interno.

È successo intorno alle 13 quando i residenti hanno segnalato il rogo, partito dal magazzino, provocando un intenso fumo nero che ha allarmato il vicinato.

All’interno della casa, che risulta disabitata, le fiamme sono state immediatamente domate grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco del comando di Sassari che hanno provveduto alla bonifica dell’area ed evacuato i fumi per mezzo di aspiratori.

L’incendio ha annerito le pareti dei locali senza provocare gravi danni strutturali.

