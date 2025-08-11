Un murale in ricordo dei due carabinieri, Walter Frau e Ciriaco Carru, uccisi il pomeriggio del 16 agosto del 1995 a Chilivani, nel conflitto a fuoco con una banda di criminali. L'opera artistica è stata realizzata in occasione della commemorazione del trentennale della strage, in programma sabato 16 agosto alle 9.15 nella località Pes’e Semene, luogo simbolo del tragico evento, situato nel comune di Ozieri, dove verrà deposto un mazzo di fiori davanti ai cippi dei due militari eroi, servitori dello Stato, entrambi insigniti della medaglia al valore militare.

Alle 10 verrà celebrata la santa messa nella basilica di Sant’Antioco in Bisarcio: sarà officiata da monsignor Corrado Melis, vescovo di Ozieri. Una cerimonia che si terrà alla presenza delle autorità militari, religiose e civili e con la partizione dei familiari delle vittime.

L’azione eroica dei carabinieri, Walter Frau, 29 anni, originario di Ossi ma residente a Porto Torres e Ciriaco Carru, trentaduenne di Bitti, impedì ai banditi di realizzare il piano che prevedeva l’assalto a un furgone portavalori.

