Si è conclusa verso le 17.30 a Sassari l’autopsia di Marco Pusceddu, il cinquantunenne di Domusnovas ucciso cinque giorni fa nella sede di Intervol a Buddusò.

A disporre l’autopsia la pm Elisa Succu, titolare del fascicolo, che ha incaricato i medici legali Giovanni Sciarrotta e Francesco Serra (assistente) dell’esame sul cadavere nell’istituto di patologia forense del capoluogo turritano. La famiglia della persona scomparsa non ha invece nominato alcun perito.

Secondo una prima ricostruzione Pusceddu sarebbe stato colpito da almeno cinque proiettili sparati da una pistola di piccolo calibro. A occuparsi delle indagini i carabinieri della compagnia provinciale di Sassari e del nucleo di Ozieri.

© Riproduzione riservata