Manca soltanto la gara per la ristrutturazione e la messa in sicurezza del pianoterra della scuola primaria di via Cilea a Sassari. Danneggiato dall’incendio doloso che, nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2024, partito forse da un armadio, coinvolse poi alcuni locali dell’istituto rendendoli inagibili. Un danno da 550mila euro, la somma stanziata da Comune, 450, e Regione, 100, per riportare alla funzionalità i locali.

Lo scorso maggio sono arrivate a Palazzo Ducale 42 manifestazioni di interesse per i lavori e la commissione, esaminati i documenti, aveva individuato 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata. Nell’ultima commissione Lavori Pubblici, poco tempo fa, l’assessore Salvatore Sanna aveva riferito che si era “in dirittura d’arrivo”.

Ricordando anche quanto la trafila burocratica avesse allungato di parecchio le tempistiche rendendo impossibile dare l’avvio al cantiere prima dell’inizio dell’anno scolastico 2026-27, come si era preventivato e sperato. Risale al 2025 il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica, da parte della giunta, e adesso, sembrerebbe, molto vicina la messa a terra di un’opera fondamentale per il quartiere di Santa Maria di Pisa.

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