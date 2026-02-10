Putifigari, lutto cittadino per la morte di Annalisa FoisBandiere a mezz’asta in Comune in segno dii cordoglio per l’imprenditrice, scomparsa all’età di 47 anni
Lutto cittadino nel Comune di Putifigari per la prematura scomparsa di Annalisa Fois, imprenditrice e componente della Pro loco città, morta a 47 anni.
Fondatrice di una nota attività artigianale, divenuta negli anni un punto di riferimento per il territorio grazie ai suoi rinomati prodotti tra cui le formagelle (casadinas), ricottelle e seadas apprezzate ben oltre i confini della comunità di Putifigari.
La giovane mamma ha saputo rappresentare appieno il senso di comunità incarnando con il suo lavoro, la sua umanità e il suo profondo legame con il paese i valori più autentici della identità locale.
«Con passione, dedizione e amore per le tradizioni, – viene sottolineato - ha trasformato il lavoro artigianale in un’eccellenza riconosciuta, senza mai perdere il valore umano e familiare che l’ha sempre contraddistinta. Con la sua attività, ha contribuito a valorizzare la cultura gastronomica, rendendo i suoi dolci tipici prodotti rinomati e apprezzato da tutti. Sempre in prima linea per la valorizzazione e la difesa dei diritti della nostra comunità: socia attiva della Pro Loco, sostenitrice della difesa per il mantenimento del plesso scolastico della scuola primaria di Putifigari, è stata per tanto tempo rappresentante dei genitori nel Consiglio dell’Istituto Comprensivo E. d’Arborea e a tutt'oggi componente del Cda del distretto rurale Anglona-Coros».
«In segno di rispetto e affetto verso la sua memoria e la sua famiglia, – aggiunge il Municipio - l’Amministrazione Comunale ha proclamato il lutto cittadino. La Bandiera del Comune sarà esposta a mezz’asta e le attività pubbliche osserveranno un minuto di silenzio. La sindaca Antonella Contini, insieme all’intera Amministrazione, esprime le più sincere condoglianze alla famiglia, a tutti i suoi cari e a tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata».