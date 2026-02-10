Scene da Arancia meccanica a Sassari. Tra venerdì notte e sabato, in via Mercato, è andata in scena un’aggressione contro una coppia, un 23enne e la sua compagna, le cui conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi.

«Mio figlio», racconta il padre del ragazzo picchiato, «è da stamattina in sala operatoria per ricomporre la frattura della mandibola». Ha anche un occhio pesto e tumefazioni dappertutto. I due sono stati accerchiati da quattro giovani che, sembrerebbe senza motivo e forse provenienti dalla piazzetta vicina, hanno preso a pugni e calci il ragazzo, anche alla testa. Il giovane, conclusa la serata con gli amici, stava soltanto accompagnando la fidanzata a casa.

«Mi ha detto che lo hanno riempito di botte finché non è svenuto». Le grida della ragazza hanno allertato gli amici dei due, che si trovavano in un locale poco distante, e che sono subito intervenuti mentre gli aggressori sono scappati. Sulla vicenda sta indagando la polizia di Stato che potrebbe avvalersi delle telecamere presenti in zona per risalire all’identità dei presunti assalitori. «Lui è molto giù», conclude il genitore, «e noi pensiamo che nella sfortuna sia andata bene». Perché, in altri casi, purtroppo ci è scappato anche il morto o l’invalidità a vita.

