Ruba due televisori e scappa sull'autobus. L'anomalo furto è avvenuto ieri pomeriggio a Sassari nella zona industriale di Predda Niedda, quando un 32enne, dopo essere entrato in un supermarket della zona, ha sottratto un paio di tv: se li è messi sottobraccio e si è dato alla fuga.

Il caso ha voluto che, proprio in quel momento, passasse un mezzo dell'Atp e l'uomo ci è salito sopra. I testimoni hanno allertato gli agenti della polizia locale che si sono messi sulle tracce del ladro e, grazie al gps del bus, hanno rintracciato l'autoveicolo in cui viaggiava.

Vistosi scoperto il 32enne ha tirato il freno d'emergenza ed è sceso, lasciando i televisori a bordo, tentando di seminare i poliziotti. L'inseguimento a piedi è durato però poche centinaia di metri. Bloccato dagli agenti, è stato portato stamattina in tribunale per la direttissima di rito dove la giudice Silvia Masala ha disposto per l'uomo, difeso dall'avvocato Claudio Mastandrea, l'obbligo di firma.





