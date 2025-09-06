Disagi nel centro storico di Sassari, martedì 9 settembre, per l’erogazione dell’acqua. Abbanoa comunica che i tecnici procederanno con l’installazione di nuove apparecchiature idrauliche in via Moscatello, via Angius, via Alivesi, via Fontana e Via Organari. Sarà quindi necessario lungo l’intervento, dalle 8.30 fino alla conclusione stimata per le 16.30, interrompere la fornitura idrica nel centro Storico, in viale Porto Torres e vie limitrofe, e nel quartiere di Giagamanna.

L’intervento rientra negli accordi tra l’amministrazione Comunale di Sassari e Abbanoa, nell’ambito del ‘’Progetto PNRR di riqualificazione Piazza Istituto Comprensivo San Donato’’: Abbanoa interviene per sostituire le reti idriche e fognarie negli scavi già effettuati nel cantiere comunale, con evidenti risparmi economici e di tempo, evitando inoltre il rischio di interventi per riparazioni nella piazza riqualificata. Sarà presente il servizio sostitutivo con autobotte in Centro Storico dalle ore 9.00 alle ore 17.00 in Porta Sant’Antonio e nel quartiere Giagamanna dalle ore 9.00 alle ore 17.00 in Via Montezebio.

© Riproduzione riservata