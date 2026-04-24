È andato in camerino, ha tolto l'etichetta anti-taccheggio, uscendo poco dopo con una felpa rubata. Ieri pomeriggio a Sassari, in viale Italia, un 30enne ha cercato di portare via da un negozio di vestiario il capo di abbigliamento del valore di circa 150 euro, nascondendolo all'interno di un giubbotto.

I suoi movimenti non sono però passati inosservati, anche perché era l'unico cliente in quel momento nel negozio e il goffo tentativo di celare l’indumento è stato notato dai presenti. Appena uscito i gestori dell’attività commerciale hanno subito allertato le forze dell’ordine che si sono presentate con gli agenti in borghese della polizia locale.

Il 30enne straniero ha fatto poca strada venendo bloccato in breve tempo dai poliziotti e condotto oggi in tribunale a Sassari per l’udienza di convalida dove era difeso dagli avvocati Valeria Testoni e Danilo Mattana. Al termine della direttissima, in cui l’accusa era sostenuta dal pm Angelo Beccu, la giudice Marta Guadalupi ha disposto la convalida dell’arresto e l’obbligo di firma per l’indagato.

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