Minaccia di bruciare la madre e la macchina di famiglia.

Succede a Sassari, dove i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 e, compiuti gli accertamenti, hanno arrestato un uomo con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei familiari.

Secondo quanto ricostruito l’indagato, in seguito a un alterco coi genitori, e in forte stato di alterazione dovuto probabilmente all’alcol, aveva preso una bottiglia con benzina minacciando di dare fuoco al volto della madre e all’autovettura di famiglia. Nonostante l’intervento dei carabinieri ha continuare a intimidire il padre e la madre simulando anche atti d’aggressione, impediti dai militari.

Le indagini hanno poi consentito di accertare che l’uomo, da circa sei mesi, teneva, in modo abituale e sistematico, condotte aggressive e minatorie nei confronti dei genitori, costretti quindi a vivere continuamente in un clima di terrore e timore per la propria incolumità personale. L’uomo, su disposizione della procura della Repubblica, è stato tratto in arresto e trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Sassari.

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