Arresti domiciliari a Sassari per un 38enne accusato di lesioni gravi nei confronti di un uomo nella notte tra l’8 e il 9 giugno a Predda Niedda.

La polizia di Stato ha dato esecuzione alla misura disposta dal gip Sergio De Luca al termine dell’interrogatorio preventivo. Secondo quanto accertato l’indagato, per futili motivi, aveva colpito con un pugno alla testa un 36enne sassarese che si trovava in sua compagnia.

La vittima ha perso i sensi cadendo a terra e battendo il capo sul pavimento. L’uomo, rientrato a casa, dopo un paio di giorni ha avvertito un forte malore dopo, venendo ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale civile di Sassari per una grave frattura cranica e nasale.

Il 36enne è entrato poi in coma subendo un intervento chirurgico per la rimozione di un ematoma. La squadra mobile ha ricostruito l’episodio grazie alle immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza che hanno consentito l’individuazione dell’autore per cui il giudice ha disposto anche il braccialetto elettronico.

© Riproduzione riservata